Британия оказалась на грани очередного кризиса

Группа UK Steel, лоббирующая интересы британской сталелитейной промышленности, предупредила, что страна оказалась на грани кризиса из-за резкого роста оптовых цен на газ. Высокая стоимость энергоносителя может привести к остановкам заводов, снижению рентабельности производства, увеличению выбросов парниковых газов и сбоям в цепочках поставок, передает Reuters.

В UK Steel добавили, что зимой может произойти очередное подорожание топлива, что сделает невозможным рентабельное производство стали. Кроме того, некоторые заводы будут вынуждены остановить производство на более длительный срок, что нарушит поставки стали и сократит рабочие места в Великобритании. А внезапные остановки могут повредить оборудование, увеличить затраты и в конечном итоге поставят под угрозу экологическую обстановку в стране из-за увеличения выбросов парниковых газов, предупреждает отраслевая группа.

Она призвала правительство помочь, в противном случае «последствия будут ужасными». Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил 10 октября, что власти работают над мерами поддержки энергоемких отраслей, пострадавших от скачка цен на газ. Чиновник назвал ситуацию критической.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в четыре раза. 6 октября стоимость топлива превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, однако 7 октября цены на газ упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Газета Financial Times связала корректировку цен с заявлениям президента РФ Владимира Путина о готовности страны стабилизировать стоимость топлива в Европе. По состоянию на 15:21 мск 12 октября, ноябрьский фьючерс торговался на бирже ICE за 86,85 евро за мегаватт-час (что эквивалентно 1030 долларам за тысячу кубометров).