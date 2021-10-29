Распознавание лиц облегчит работу российским врачам

В обозримом будущем в больницах России могут появиться специальные устройства с функцией распознавания лиц, которые облегчат работу врачам. О том, какую пользу они смогут принести медицине и как с их помощью доктора будут узнавать пациентов, в рамках проекта «КиберРеальность» рассказал «Ленте.ру» Денис Гришин, директор по продуктам компании NtechLab, занимающейся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц.

Специалист сообщил, что в скором времени больницы могут оснастить носимыми устройствами, способными считывать биометрические данные пациентов. Эти приборы будут использоваться в качестве идентификатора — врачи смогут распознавать человека при помощи программы и получать его медицинскую карту, отметил специалист.

При этом технология распознавания лиц уже используется в российской медицине, одним из первых ее внедрил Московский международный онкологический центр. В клинике появилась уникальная система электронной очереди и навигации с использованием биометрических данных. Разработкой и внедрением этой технологии занимались компании VisionLabs и NWA Digital.

Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков рассказал, что пациент онкоцентра идентифицируется с помощью камер, расположенных в разных местах клиники, и получает интерактивные подсказки в виде указателей. «Система прокладывает для пациента маршрут от ресепшен до нужного кабинета и от кабинета — обратно до выхода», — уточнил он.

Система распознавания лиц также способна уберечь людей от страшных последствий массовых мероприятий. По словам Гришина из NtechLab, технология поможет обезопасить городскую среду — в частности, определить, если во время концерта кому-нибудь из присутствующих вдруг станет плохо или начнется давка.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

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