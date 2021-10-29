В преддверии Хэллоуина россияне выбрали самый страшный хоррор всех времен. Результаты исследования телеканала «НСТ» опубликовало издание «Канобу».

На первом месте оказался «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона. Второе место занял фильмов ужасов «Реинкарнация» Ари Астера. Замкнула тройку лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса.

В десятку также вошли «Заклятие» Джеймса Вана, «Звонок» Гора Вербински и «Сияние» Стэнли Кубрика.

«Синистер» признают лучшим хоррором не впервые. В прошлом году британские ученые из компании broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Тогда картина Дерриксона тоже оказалась на первой строчке рейтинга. Во время ее просмотра пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту.