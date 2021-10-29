Дава рассказал историю о своем отравлении в Новосибирске

Российский рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, рассказал о своем отравлении в Новосибирске в 2011 году. Он поделился этой историей в ходе комедийного ток-шоу «Что было дальше?», которое выходит на YouTube-канале Labelcom.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой вспомнил, как он с компанией друзей решил устроить вечеринку в загородном доме в честь окончания первого курса университета. По прибытии в коттедж однокурсники сразу же начали выпивать, и, как отметил Манукян, он очень быстро достиг состояния сильного алкогольного опьянения.

Он заявил, что в определенный момент незнакомая девушка дала ему бокал, в который, как потом оказалось, она что-то подсыпала. «Я не знал об этом. Мне становится плохо, я начинаю дышать, а вдохнуть не могу до конца. Понимаю, что никто не спасет, потому что все бухие, и мы находимся за три часа от Новосибирска. Я понимаю, что сейчас сдохну», — поделился 28-летний музыкант.

В итоге будущему исполнителю помогли друзья: они вызвали скорую помощь и остались вместе с товарищем. Тогда Манукян решил, что сильная боль поможет ему не потерять сознание, пока едут врачи, и попросил подругу кусать его руку. Когда приехали медики, они увидели, что вокруг музыканта стоят его приятели, а девушка держит руку Манукяна у себя во рту.

Ранее Давид Манукян назвал причину разрыва отношений с певицей Ольгой Бузовой. Он заявил, что у них с поп-звездой произошел конфликт за два месяца до официального расставания.