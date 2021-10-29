Бывший президент Молдавии привился российской вакциной и дал совет властям

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению видео из поликлиники.

По словам политика, вакцина российского производства является самой эффективной и безопасной, что подтвердили исследования о результатах ее применения в 60 странах мира. Он также обратил на это внимание действующих властей Молдавии и посоветовал им договориться с Россией о поставках препарата в республику.

«Уверен, что учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к «Спутнику V», доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения», — подчеркнул Додон.

В Молдавии с 10 сентября по 30 октября ввели режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом во всех районах страны. Министр здравоохранения республики Алла Немеренко уточнила, что в этот период на всей территории страны будут усилены санитарные меры.

26 октября Агентство по лекарствам Молдавии одобрило начало вакцинации от коронавируса детей с 12 лет и рекомендовало использовать препарат Pfizer. Теперь решение должен утвердить Минздрав.