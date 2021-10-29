Мужчина попытался ограбить церковь перед венчанием и попал за решетку

Житель ирландского города Лондондерри Филип Линч (Philip Lynch) вернулся в церковь в Белфасте и попытался ограбить ее через несколько часов после обсуждения со священником предстоящего венчания. Как сообщает The Mirror, жених попался благодаря анализу крови.

В суде сообщили, что ночью в церковь проник мужчина в темной одежде и хирургических перчатках. Когда в часовне зазвонила сигнализация, грабитель сбежал. После сигнала тревоги смотритель часовни провел осмотр места происшествия и обнаружил множество повреждений.

К стене здания была приставлена лестница, которая вела на крышу. Окно на первом этаже было повреждено. Предположительно, злоумышленник попал в церковь через открытое окно. Провод, ведущий к камере наблюдения, тоже повредили. По всей видимости, грабитель пытался отключить ее. На месте происшествия смотритель заметил и кровь. Анализ взятого образца позднее показал, что проник в здание Линч. Мужчину арестовали, но сначала он не признавал вины. «Он заявил, что помнит, как был в церкви в этот день, так как только что у него была помолвка, и вместе с невестой он обсуждал со священником предстоящее венчание», — подчеркнул прокурор.

Ирландец заявил, что был только в ризнице церкви и не заходил в другие помещения, поэтому его ДНК не может быть нигде, кроме скамей, на которых они сидели. Однако позже Линч признался, что намеревался ограбить часовню и похитить ценные вещи. Суду неизвестно, знала ли невеста что-либо о краже.

Как позже выяснили следователи, Линч был судим по более чем 40 обвинениям, включая кражу, за которую он получил 12 месяцев условного срока ранее в этом же году. В тот момент мужчина появился в суде для вынесения приговора, но похитил телефон и продал его на рынке за 20 фунтов (1,9 тысячи рублей).

Адвокат Тарло Мэдден объяснил преступное поведение своего подзащитного употреблением алкоголя и наркотиков. Он отметил, что на тот момент Линч был бездомным. Из церкви ничего не было украдено, подчеркнул адвокат. В итоге суд приговорил ирландца к пяти месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гровтон, штат Техас, жених ограбил банк за день до свадьбы, чтобы купить обручальное кольцо. Ему выдвинули обвинение в ограблении с отягчающими обстоятельствами.