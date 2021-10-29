Блогерша получила угрозу от Оксаны Самойловой из-за обличающего видео о ее курсе

Российская бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пригрозила судом популярной блогерше, которая сняла обличающий ролик по поводу ее авторского курса. Об этом девушка сообщила в сторис своего Instagram.

Марианна Франц рассказала, что получила от юристов досудебную претензию из-за 11-минутного видео, в котором она назвала минусы онлайн-обучения Самойловой. В посте, который набрал 438 тысяч просмотров, пользовательница сети раскритиковала содержание курса предпринимательницы и обвинила ее во лжи.

«Сегодня адвокат Оксаны Самойловой направил мне досудебную претензию. Видимо, ей очень не понравилось мое видео. Это не прикол и не сарказм. Это все очень серьезно», — пояснила Франц, не раскрывая подробную информацию, содержащуюся в документе.

Сама знаменитость и ее адвокаты не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.

В январе Оксана Самойлова также подала в суд на других блогеров, которые обругали ее косметический бренд Sammy Beauty. Катя Конасова сообщила, что попала в число юзеров, которые получили претензии от представителей марки. На своем канале девушка изложила недостоверную информацию о документации и производстве продукции Sammy Beauty. Юристы отправили претензии и другим бьюти-блогерам, например, Наталине Муа и Марку Кауфману.