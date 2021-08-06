Самойлова показала фигуру в бикини на новых фото с отдыха

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенных нарядах на новых фото и видео с отдыха в Греции. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-сторис.

33-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Сперва она разместила фото, на котором позирует в белых сетчатых кроп-топе и брюках, через которые просвечивают ее плавки. Образ модели дополнили соломенная шляпа и колье в виде золотистой цепи. Затем она запечатлела себя в белом комплекте бикини с завязками на талии. Помимо этого, Самойлова снялась в купальном костюме Christian Dior с монограммой бренда и черных солнцезащитных очках.

Джиган, в свою очередь, опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с женой. На нем пара запечатлена во время объятий в купальных костюмах на фоне моря. Подписчики исполнителя оценили снимок в комментариях. «Красота!», «Это просто огонь», «Теперь более менее есть, за что ухватиться, и это не может не радовать! Умничка, нарастила», «Шикарные», — хвалили они.

Известно, что супруги проводят время с четырьмя детьми на роскошной вилле.

Ранее в августе Оксана Самойлова показала роскошный подарок на 36-летие Джигана. На размещенных роликах знаменитость засняла реакцию рэпера на свой сюрприз. Она подарила ему крупную цепь с подвеской в виде буквы G и изображением льва внутри нее. При этом изделие полностью покрыто бриллиантами.