Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в чемпионате Франции

ПСЖ обыграл «Лилль», Месси в пятый раз подряд в лиге 1 не сделал результативных действий

ПСЖ на своем поле обыграл «Лилль» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 29 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей отличился Лжонаан Дэвид, у столичного клуба забили Маркиньос и Анхель Ди Мария. Лионель Месси вышел в стартовом составе парижан и был заменен в перерыве. Он в пятый раз подряд ушел с поля без забитых мячей и голевых передач в чемпионате Франции.

Месси провел в первенстве страны пять матчей и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов аргентинец забил три мяча в трех матчах.

ПСЖ с 31 очком остается лидером лиги 1. «Лилль» набрал 15 очков и находится на 11-м месте.