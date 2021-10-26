Назван главный претендент на «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси — главный фаворит в борьбе за награду «Золотой мяч» в 2021 году. Об этом сообщает Marca.

Испанское издание называет 34-летнего форварда основным претендентом на престижную награду. В частности, за Месси проголосовали 34 процента респондентов в опросе Marca. На втором месте нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, третью строчку по итогам опроса занял польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

В заметке Marca подчеркивается, что аргентинец по-прежнему находится в отличной форме. В 2021 году он забил 40 голов и 14 раз помог партнерам по команде отличиться. Он провел в общей сложности 48 матчей, выходя на поле в составе «Барселоны», ПСЖ и сборной Аргентины.

Месси дважды выигрывал «Золотой мяч» по версии издания France Football. Также на его счету четыре «Золотых мяча» от Международной федерации футбола (ФИФА).