Дубль Месси принес победу ПСЖ в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» одержал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч прошел в Париже. Счет открыл форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, поразив ворота соперника на девятой минуте. Гости отыгрались на 28-й минуте. Гол забил Андре Сильва.
Уже во втором тайме гости сумели выйти вперед. Ситуацию переломил аргентинский нападающий парижан Лионель Месси. Он оформил дубль и принес победу своей команде. Форвард забил два гола за семь минут, сделав счет 3:2 в пользу ПСЖ.
На трибунах присутствовал бывший игрок ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо. Именитый бразилец поприветствовал Месси перед началом матча.
Месси выступает за ПСЖ с августа 2021-го. До этого аргентинец защищал цвета «Барселоны».