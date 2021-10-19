Дубль Месси принес победу ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Лионель Месси забил два гола в матче ПСЖ против «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» одержал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Париже. Счет открыл форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, поразив ворота соперника на девятой минуте. Гости отыгрались на 28-й минуте. Гол забил Андре Сильва.

Уже во втором тайме гости сумели выйти вперед. Ситуацию переломил аргентинский нападающий парижан Лионель Месси. Он оформил дубль и принес победу своей команде. Форвард забил два гола за семь минут, сделав счет 3:2 в пользу ПСЖ.

На трибунах присутствовал бывший игрок ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо. Именитый бразилец поприветствовал Месси перед началом матча.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021-го. До этого аргентинец защищал цвета «Барселоны».