Месси и Роналдиньо встретились перед матчем ПСЖ в Лиге чемпионов

Роналдинью стал гостем матча ПСЖ и «РБ Лейпциг» и встретился с Лионелем Месси

Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Роналдиньо стал гостем на матче парижан в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига». Ролик доступен в Twitter-аккаунте турнира.

41-летний бразилец вышел к бровке перед стартом матча. Он поприветствовал голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму. Тогда же Роналдиньо встретился и со своим бывшим партнером по каталонской «Барселоне» — аргентинцем Лионелем Месси. Камера запечатлела объятия футболистов.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021-го. В «Барселоне» он провел большую часть своей карьеры — с 2003 по 2021 год. Роналдиньо выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. Он перешел в стан каталонцев из ПСЖ.

Роналдиньо — чемпион мира в составе сборной Бразилии. Помимо «Барселоны» и ПСЖ он также выступал за такие клубы, как «Милан», «Фламенго» и «Флуминенсе».