Месси и Роналдиньо встретились перед матчем ПСЖ в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Роналдиньо стал гостем на матче парижан в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига». Ролик доступен в Twitter-аккаунте турнира.
🫂The moment Ronaldinho greet Donnarumma;Lionel Messi runs to hug Ronaldinho.— #UEFA Champions League (@alimo_philip) October 19, 2021
🐐 Legend recognizes legend #PSGRBL ||#PSG||#UCL pic.twitter.com/zDKVVSmBF3
41-летний бразилец вышел к бровке перед стартом матча. Он поприветствовал голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму. Тогда же Роналдиньо встретился и со своим бывшим партнером по каталонской «Барселоне» — аргентинцем Лионелем Месси. Камера запечатлела объятия футболистов.
Месси выступает за ПСЖ с августа 2021-го. В «Барселоне» он провел большую часть своей карьеры — с 2003 по 2021 год. Роналдиньо выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. Он перешел в стан каталонцев из ПСЖ.
Роналдиньо — чемпион мира в составе сборной Бразилии. Помимо «Барселоны» и ПСЖ он также выступал за такие клубы, как «Милан», «Фламенго» и «Флуминенсе».