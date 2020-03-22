Месси отрекся от спасения попавшего в тюрьму Роналдиньо

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не оказывал помощи бывшему партнеру по команде бразильцу Роналдинью, который находится под стражей в парагвайской тюрьме. Об этом сообщает The Sun.

Утверждалось, что Месси якобы собрался потратить 3,5 миллиона евро на адвокатов для бразильца. Представители 32-летнего футболиста отреклись от подобной информации, отметив, что аргентинец переживает за Роналдиньо, но не намерен оказывать помощь финансового характера.

Роналдинью, который отметил свое 40-летие в стенах парагвайской тюрьмы, задержали после того, как он и его брат предъявили поддельные паспорта в аэропорту Парагвая. 16 марта суд отказал в изменении меры пресечения и оставил бразильца под стражей, отклонив ходатайство адвокатов бывшего игрока «Барселоны» о назначении залога.

Роналдиньо и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» вплоть до ухода бразильца из клуба в 2008 году. После игры за каталонский клуб бразилец защищал цвета итальянского «Милана», бразильских «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», а также мексиканского «Керетаро».

В составе сборной Бразилии Роналдиньо становился чемпионом мира в 2002 году и обладателем Кубка Америки.

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