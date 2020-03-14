Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии принял участие в тюремном футбольном турнире и помог своей команде одержать победу в финале. Об этом сообщает журналист Сантьяго Равилдас в своем Twitter-аккаунте.

В решающем матче команда 39-летнего Роналдиньо одержала победу со счетом 11:2. Он поучаствовал в каждом забитом голе команды. На счету футболиста пять мячей и шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что главным призом турнира является 16-килограммовый поросенок.

О том, что в парагвайской тюрьме, где содержатся бразилец и его брат, состоится футбольный турнир, стало известно 10 марта. Тогда руководство учреждения утверждало, что Роналдиньо отведена роль почетного гостя. При этом подчеркивалось, что организация соревнований не связана с прибытием бразильца в тюрьму — турнир проходит регулярно.

Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в страну 4 марта. Бразильцев задержали после обыска в номере отеля, где сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя экс-игрока каталонской «Барселоны» и его брата. Роналдиньо может пробыть под стражей до шести месяцев.

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