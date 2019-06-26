Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

Белорусский футболист Александр Глеб, выступавший за испанскую «Барселону», вспомнил, как игроки каталонцев Роналдиньо и Деку приходили на тренировки пьяными. Слова полузащитника приводятся на сайте VOKA TV.

Глеб, до «Барселоны» выступавший за лондонский «Арсенал», вспомнил, что не хотел переезжать в Испанию. Также он отметил, что в составе сине-гранатовых все было «по-другому». «Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Лионеля Месси», — заявил Глеб.

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Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го. Он является чемпионом мира-2002 в составе сборной Бразилии. В составе «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. В 2005-м спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».

38-летний Глеб до июня 2019 года играл за БАТЭ (Борисов). С «Барселоной» он стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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