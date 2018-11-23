Власти устроили рейд на дом Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо лишился части дорогого имущества из-за задолженности перед бразильской казной. Об этом сообщает Goal.

Спортсмен подозревается в сокрытии средств и уклонении от уплаты задолженности. Судебные приставы конфисковали часть его дорогостоящего имущества. В частности, Роналдиньо лишился нескольких автомобилей и картины художника Андре Берардо.

Сообщается, что бывший футболист сборной обязан выплатить 8,5 миллиона бразильских реалов (почти 2 миллиона евро) за незаконное строительство. Вместе с тем известно, что на счетах Роналдиньо осталось всего шесть евро.

9 ноября сообщалось, что суд штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об изъятии у бразильца загранпаспорта. Причиной стало наличие задолженности: он не выплачивал налоги на недвижимость, имея в собственности почти 16 объектов.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го, хотя продолжает принимать участие в благотворительных матчах. 38-летний бразилец — чемпион мира 2002 года. В составе «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) Роналдиньо дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Бразилец также выступал за такие клубы, как ПСЖ, «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!