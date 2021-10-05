Самый дорогой футболист мира выразил готовность бегать вместо Месси

Форвард ПСЖ Мбаппе заявил, что готов больше бегать и отрабатывать в обороне вместо Месси

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе выразил готовность помогать на поле новичку парижан Лионелю Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

Форвард рассказал, что готов отрабатывать в обороне вместо аргентинца и больше бегать. «Понимаю, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока он ходит. Это же Месси!» — добавил Мбаппе.

Ранее 5 октября Мбаппе рассказал о готовности уйти из сборной Франции. Он отметил, что согласится на этот шаг, если поймет, что без него национальной команде будет лучше.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.de. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2018 года. Месси присоединился к парижанам в августе.