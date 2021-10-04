Мбаппе рассказал о попытке ухода из ПСЖ

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе заявил о желании уйти из клуба летом 2021 года. Его слова приводит RMC Sport.

Мбаппе рассказал о попытке покинуть команду в июле. «Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену», — заметил форвард.

Француз подчеркнул, что специально высказывал намерение об уходе как можно раньше, чтобы у руководства ПСЖ было время отреагировать. «Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит», — добавил игрок.

В августе сообщалось, что Мбаппе пытался подписать мадридский «Реал». «Королевский» клуб предлагал за француза 180 миллионов евро. При этом парижане были готовы продать футболиста не менее чем за 200 миллионов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. 22-летний форвард — самый дорогой игрок в мире на данный момент. Портал Transfermakt оценивает его в 160 миллионов евро.