Самый дорогой футболист заявил о готовности уйти из сборной Франции

Футболист ПСЖ Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции, если это поможет команде

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на критику в свой адрес после чемпионата Европы-2020. Его слова приводит Goal со ссылкой на L’Equipe.

Футболист заявил, что во время турнира ощущал, что создает проблемы для команды. «Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, следовательно, без меня команда могла бы победить. Меня оскорбляли и обзывали "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало», — подчеркнул он. Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции, если это поможет улучшить выступление команды.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.de. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Сборная Франции вылетела в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Команда проиграла Швейцарии в серии послематчевых пенальти — 4:5. Единственный промах допустил Мбаппе.