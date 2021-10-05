В «Реале» раскрыли детали возможного трансфера самого дорогого футболиста в мире

Флорентино Перес о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал»: надеемся, что 1 января все решится

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о вероятности трансфера форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Функционера цитирует El Debate.

Перес рассказал, что Мбаппе с высокой долей вероятности станет игроком «Реала» уже через несколько месяцев. «Надеемся, что 1 января все решится», — раскрыл он детали возможного перехода.

4 октября Мбаппе рассказал, что просил руководство ПСЖ отпустить его в «Реал» летом. Футболист отметил, что не планировал подписывать новый контракт с французским клубом и хотел, чтобы парижане получили достойную компенсацию и нашли ему замену.

В августе стало известно, что «Реал» вел переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе. Испанский клуб предлагал 180 миллионов евро, тогда как парижане были готовы продать футболиста не менее чем за 200 миллионов евро. В итоге стороны не договорились, и Мбаппе продолжил играть за ПСЖ.

Форвард выступает за парижский клуб с 2017 года. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка французской лиги. Мбаппе — самый дорогой футболист в мире. Transfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 160 миллионов евро.