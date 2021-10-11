Гол Месси помог сборной Аргентины победить Уругвай в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины на своем поле разгромила Уругвай в матче десятого тура квалификации Чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 11 октября, в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Победить аргентинцам помог гол Лионеля Месси, который отличился в конце первого тайма. В составе Аргентины также забили Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес.

Победа позволила аргентинцам набрать 22 очка, команда находится на втором месте в южноамериканском отборе на мундиаль. Возглавляет группу Бразилия, имеющая в активе 28 очков. Уругвай набрал 16 очков и находится на четвертой позиции.

В следующем туре Аргентина 15 октября примет Перу. Уругвай в тот же день на выезде сыграет с Бразилией.