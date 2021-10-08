Стали известны претенденты на «Золотой мяч»

Роналду, Месси, Мбаппе и еще 27 игроков претендуют на «Золотой мяч» по итогам 2021 года

Французское издание France Football представило список из 30 претендентов на приз лучшему игроку 2021 года — «Золотой мяч». Он доступен на сайте издания.

Как стало известно, на «Золотой мяч» претендуют нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и еще 25 игроков.

Вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года было отменено из-за пандемии коронавируса. Награда не была вручена впервые за 64 года — с момента ее основания в 1956-м. Организаторы посчитали, что справедливость, необходимая для получения приза, не может быть обеспечена в исключительных обстоятельствах из-за кризиса.

Последняя церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 2 декабря 2019 года. Месси в шестой раз получил приз и обогнал Роналду, который пять раз признавался лучшим футболистом на планете.