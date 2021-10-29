Ведущая раскрыла жестокую правду о модельном бизнесе из личного опыта

Британская актриса, ведущая и фотомодель Холли Уиллоби (Holly Willoughby) раскрыла жестокую правду о модельном бизнесе исходя из личного опыта. Об этом она написала в собственной книге Reflections, отрывок которой приводит издание Daily Star.

40-летняя знаменитость рассказала о случае, из-за которого она отказалась от карьеры манекенщицы. Звезда призналась, что в подростковом возрасте работала в лондонском агентстве Model 1. В то время она встретилась с агентом в Австралии, который заявил, что для участия в кастингах ей необходимо избавиться от лишнего веса.

«Я была очень удивлена. В зеркале я видела худую, даже крошечную 17-летнюю девушку, поэтому услышать такой комментарий по поводу фигуры было для меня полным шоком!» — высказалась телезвезда и добавила, что по этой причине приняла решение изменить свою профессиональную деятельность.

«Я увидела самую жестокую и, на мой взгляд, уродливую сторону идеального, по мнению многих, бизнеса. Заставлять девушек худеть до определенных параметров — это отвратительно. Поэтому я решила стать ведущей», — заключила Уиллоби.

Это не первый случай, когда манекенщицы критикуют деятельность агентов. В октябре бывшая модель Victoria's Secret Эрин Хизертон рассказала, что работа в компании привела к возникновению у нее расстройства пищевого поведения и другим проблемам со здоровьем. Во время сотрудничества с маркой девушка регулярно принимала фентермин и вкалывала в живот ампулу ХГЧ ради похудения.

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