Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 29 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4183,13 пункта (минус 0,16 процента), индекс РТС — до 1871,29 пункта (минус 0,48 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:05 стали «Яндекс» и МТС. Рост акций этих компаний не превысил 0,2 процента. Остальные компании оказались в минусе. Больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 1,75 процента, до 7267,6 рубля за акцию), «Сургутнефтегаза» (минус 1,3 процента, до 34,275 рубля) и «Газпрома» (минус 1,17 процента, до 349,07 рубля).

Курс доллара составил 70,46 рубля (плюс 0,24 рубля), курс евро — 82,23 рубля (плюс 0,18 рубля). Биткоин торговался по 61 143,2 долларов за монету (плюс 3,56 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,01 доллара за баррель (плюс 0,42 процента), марки WTI — по 83,03 доллара (плюс 0,27 процента). Газовые фьючерсы на декабрь стоили 950 долларов за тысячу кубометров.