Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма

Россия присоединилась к участию во Всемирном саммите по развитию туристической отрасли

Москва приняла участие в первом Всемирном саммите по развитию мировой туристической индустрии (Future Of Tourism World Summit BCN21), который прошел 26 и 27 октября в Барселоне (Испания). Об этом сообщает агентство «Москва».

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного комитета по туризму, к саммиту присоединились более 300 экспертов из разных стран мира. Главной темой мероприятия стало будущее туристической отрасли: стратегия устойчивого развития, восстановление сферы после пандемии и цифровизация.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, Москва не только оказывает финансовую поддержку отрасли, но и совместно с другими регионами России развивает национальный туристический сервис Russpass.

«Это тоже один из инструментов поддержки. Сегодня на Russpass доступно уже больше 3,3 тысячи предложений для путешественников», — добавила Сергунина.

Ранее в октябре исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила о том, что в 2021 году турпоток по основным направлениям внутреннего туризма может побить новый рекорд и увеличиться на 20 процентов в сравнении с допандемийным 2019 годом.

