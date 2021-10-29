Четырех киберпреступников заподозрили в краже 150 миллионов рублей у россиян

Полиция поймала трех киберпреступников по подозрению в краже 150 миллионов рублей

Сотрудники управления МВД России по Ростовской области задержали трех киберпреступников по подозрению в краже миллионов рублей с банковских счетов россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные — жители Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Еще один участник преступного сообщества, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, объявлен в розыск.

По версии следствия, одна группа мошенников звонила россиянам под видом сотрудников банка и сообщала ложные сведения об операциях с их счетами. В это время вторая группа выводила деньги со счетов жертв на счета интернет-магазинов, а затем через криптокошельки переводила их в криптовалюту.

Сумму ущерба оценили в более чем 150 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 158 УК РФ («Кража»).