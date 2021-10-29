Интернет и СМИ
 
Последние новости
В машине депутата Госдумы от КПРФ Рашкина нашли убитого и разделанного лося
На депутата Рашкина составили протокол
Стало известно об увольнении Шайи ЛаБафа из фильма «Назови меня своим именем»
Иммунолог усомнился в озвученных данных по коллективному иммунитету
Российский пограничник погиб в Армении
Песков заявил о желании «Газпрома» договориться с Молдавией по газу
Названы худшие категории арендаторов жилья
Юрист назвал возможное наказание для пойманного с убитым лосем Рашкина
На Украине подтвердили возможность поставок британских ракет
Новости партнеров
Прослушать новость

Оставшихся дома в нерабочие дни россиян поддержат

«Одноклассники» запустят специальный каталог игр и видеораздел «Лучше дома»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Катерина Евгеньева / Коммерсантъ

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила онлайн-активности для поддержки пользователей, которые останутся дома на время нерабочих дней. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, на видеовитрине сервиса появится раздел «Лучше дома», в котором юзерам будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов, а в секции игр — раздел «Играем дома всей семьей».

Кроме того, сообщается, что 4 ноября в 12:00 мск в соцсети пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции «Ночь искусств» совместно с проектом «Культура.РФ»: зрителей познакомят с историей старинных расписных сундуков Государственного исторического музея, покажут онлайн-экскурсию по сокровищнице музея музыки, а Российский этнографический музей пригласит их на беседу о мире этнографии.

Вдобавок всем пользователям, которые в настоящее время находятся в поисках работы, доступен поиск вакансий c помощью сервиса VK Работа: даже не выходя из соцсети соискатели могут быстро опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории «Удаленная работа» или «Работа на карантине». При этом с помощью фильтров можно будет выбрать дополнительные параметры поиска: тип зарплаты, возможность устроиться без опыта работы или на неполный день. Также известно, что 17 ноября в прямом эфире выступит начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса VK Работа Андрей Облов: он расскажет про тренды рынка, популярные и востребованные вакансии, а также даст инструкцию, как создать резюме и откликнуться на вакансии VK Работы.

Отмечается, что в «Одноклассниках» продолжает работать информационный центр COVID-19 — страница, на которой собраны основные сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. С помощью его данных пользователи могут узнать о прививочной программе и о том, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Одноклассники» обновились
Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут обменяться опытом вакцинации
В «Одноклассниках» появились товары благотворительных фондов
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ16:0025 октября

«Мои руки в крови»

Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
23:5225 октября

Мясников оценил частоту появления новых мутаций COVID-19

09:5628 октября

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект»

09:3928 октября

«Русских хакеров» обвинили в атаке на крупную американскую организацию

Интернет и СМИ13:4218 октября

Бремя денег.

Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
09:2028 октября

Доктор Комаровский дал советы страдающим от одышки людям после COVID-19

08:0028 октября

Врач предупредил об опасности творожных сырков и раскрыл секреты их выбора

06:1628 октября

Женщина лишилась документов и получила их обратно спустя 40 лет

Интернет и СМИ16:0011 октября

«Мы все — подопытные крысы»

Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
05:4928 октября

У тысяч пользователей перестанет работать WhatsApp

02:0728 октября

Роскомнадзор составил административный протокол на Google

00:2028 октября

Facebook призвал работников сохранить внутренние документы на фоне расследования

Россия
«Мы больше не можем праздновать как раньше»
Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Россия провалила судебную реформу в экономике
Стоимость второй криптовалюты мира обновила рекорд
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Первую нитку «Северного потока-2» подготовили к запуску
Социальный лифт.
Как помогают молодым и талантливым в России
Молдавия назвала цену договоренностей с Россией по газу
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском
В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье
Тяжелобольная бывшая жена Аршавина попала в больницу
Игрок РПЛ поборется за звание лучшего футболиста мира
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Диктор UFC пропустит турнир впервые за 25 лет из-за коронавируса
Партнерский материал
«Зенит» оторвется, ЦСКА обгонит.
Первый матч «Зенита» после 7:1 со «Спартаком», ЦСКА против Слуцкого и «МЮ» в Лондоне
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Минцифры начнет искать мошенников в приложениях
Врач перечислил действенные методы профилактики рака
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Toyota показала электрический аналог RAV4
Топовый Toyota Land Cruiser 300: дизель и версия GR Sport
Новый двигатель и полный привод с тремя блокировками
Представлен новый Mercedes-AMG SL
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
BMW X3 M обогнал по мощности X5 M
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
Заправленный биотопливом Bentley Flying Spur пересек Исландию
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы