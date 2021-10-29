Оставшихся дома в нерабочие дни россиян поддержат

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила онлайн-активности для поддержки пользователей, которые останутся дома на время нерабочих дней. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, на видеовитрине сервиса появится раздел «Лучше дома», в котором юзерам будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов, а в секции игр — раздел «Играем дома всей семьей».

Кроме того, сообщается, что 4 ноября в 12:00 мск в соцсети пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции «Ночь искусств» совместно с проектом «Культура.РФ»: зрителей познакомят с историей старинных расписных сундуков Государственного исторического музея, покажут онлайн-экскурсию по сокровищнице музея музыки, а Российский этнографический музей пригласит их на беседу о мире этнографии.

Вдобавок всем пользователям, которые в настоящее время находятся в поисках работы, доступен поиск вакансий c помощью сервиса VK Работа: даже не выходя из соцсети соискатели могут быстро опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории «Удаленная работа» или «Работа на карантине». При этом с помощью фильтров можно будет выбрать дополнительные параметры поиска: тип зарплаты, возможность устроиться без опыта работы или на неполный день. Также известно, что 17 ноября в прямом эфире выступит начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса VK Работа Андрей Облов: он расскажет про тренды рынка, популярные и востребованные вакансии, а также даст инструкцию, как создать резюме и откликнуться на вакансии VK Работы.

Отмечается, что в «Одноклассниках» продолжает работать информационный центр COVID-19 — страница, на которой собраны основные сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. С помощью его данных пользователи могут узнать о прививочной программе и о том, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.

