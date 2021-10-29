Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли

Голливудский актер Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли, сообщает PEOPLE. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию относительно продолжающегося дела об опеке над детьми.

В сентябре адвокаты артиста подали прошение о пересмотрении дела об опеке над их с Джоли детьми после отстранения судьи, предоставившему Питту больше времени для общения с детьми, которое привело к аннулированию его решения. Его отстранение вернуло условия опеки пары над детьми к соглашению от ноября 2018 года, исходя из которого Джоли фактически является единоличным опекуном всех их с Питтом детей. Юристы актера намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.

Ранее стало известно, что Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем, актером Джонни Ли Миллером. Это уже не первый раз, когда бывших супругов видели вместе. Джоли и Миллера обнаружили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. После ужина пара уехала на машине Миллера.