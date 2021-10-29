Бывший муж Долиной раскрыл правду о похудении и пластических операциях певицы

Бывший муж и продюсер российской певицы Ларисы Долиной Виктор Митязов раскрыл правду о внешних изменениях знаменитости. Его слова приводит KP.RU.

Экс-супруг народной артистки России отметил, что рад нынешнему похудению певицы, которого она добилась благодаря силе воли и без пластических операций. По словам Митязова, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну», на которой сидела также певица Алла Пугачева.

Позже артистка начала преображать тело и лицо посредством хирургического вмешательства. «Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика», — рассказал мужчина.

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Он также отметил, что в свое время Долина сделала подтяжку груди, в результате чего она стала асимметричной. «Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки», — добавил Митязов.

Согласно информации издания, за последний год 66-летняя знаменитость сбросила 21 килограмм веса и предстала перед публикой в новом образе. Для Долиной разработали индивидуальную диету, в которую включили подходящие ей продукты. Главное правило рациона заключается в отказе от еды после 15 часов дня.

Ранее в октябре хирург Павел Пиманчев раскрыл правду о пластических операциях артистов Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Николая Баскова. По его словам, Пугачева перенесла круговую подтяжку лица, блефаропластику и ринопластику. Долина, по мнению специалиста, прибегла к тем же процедурам.

