Молдавия отказалась выдать обвиняемого в выводе из России 500 миллиардов рублей

Молдавия отказала в экстрадиции обвиняемого в выводе из РФ 500 млрд рублей банкира Платона

Кишинев отказался выдать Москве банкира Вячеслава Платона, который вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком и мэром города Бельцы Ренато Усатым обвиняются в выводе из России более 500 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщается на сайте МВД РФ.

«Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены», — сказано в сообщении.

Все трое обвиняемых являются гражданами России и Молдавии. В случае экстрадиции им грозит до 20 лет лишения свободы.

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По данным следствия, в 2013-2014 годах владелец «Молдиндконбанка» Платон вместе с Плахотнюком и Александром Коркиным, «обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере», разработали механизм вывода из финансовой системы России денежных средств клиентов.

Они привлекли в сообщники Усатого, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Все они вместе с директором казначейства «Молдиндконбанка» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля «обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк"».

В марте суд вынес первый обвинительный приговор по делу. Елене Платон назначили 10 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Банкирша признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве.

В августе генпрокурор Молдавии заявил, что Плахотнюк, ранее считавшийся самым богатым и влиятельным человеком в стране, находится в Турции.