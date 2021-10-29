Правительство поддержало идею оплачиваемых выходных при вакцинации

Аппарат Голиковой: работодатели и кабмин поддержали оплачиваемые выходные после прививки

Профсоюзы, работодатели и правительство России поддержали идею предоставления работникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению сотрудникам, проходящим вакцинацию против коронавируса, дополнительных дней отдыха.

Согласно документу, разработанному в рамках поручения президента России Владимира Путина, работодателям рекомендовали предусмотреть такие дни в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

Уточняется, что подписанные рекомендации уже были направлены в регионы.