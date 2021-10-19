Голикова призвала предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации

Работодателям стоит предоставлять сотрудникам два выходных для вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Ранее Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. По ее словам, для ряда субъектов стоит предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. С соответствующей инициативой она намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

По данным на вторник, 19 октября, в России за последние сутки зафиксировали 33 740 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также выявлен новый рекорд смертей пациентов с коронавирусом — за минувшие сутки их выявили 1015.

