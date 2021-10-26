В Совфеде напомнили о праве регионов предоставлять выходные на вакцинацию

Сенатор Святенко: регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные при вакцинации

Российские регионы могут сами принимать решения о предоставлении гражданам двух выходных при вакцинации. Вносить изменения в федеральное законодательство не стоит, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко, пишет РИА Новости.

Так, после прививки сотрудник может обратиться к врачу, который «определит, действительно ли он болен». Согласно трудовому договору, он может работать эти дни дистанционно, напомнила Святенко.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, должны давать два оплачиваемых выходных. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.

Вместе с тем предоставить работникам два выходных для вакцинации предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также заявила о необходимости ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

