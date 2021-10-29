В Польше заявили об отсутствии шансов победить Россию

Onet: у Польши не будет никаких шансов в столкновении с Москвой

Польское издание Onet подвергло критике представленный властями страны новый законопроект «Об обороне отечества», в котором Россию называют потенциальным противником. Об этом пишет «ИноСМИ».

Автор статьи заявил об отсутствии шансов у Польши победить Россию. Он указал на ключевые элементы, которые позволили российской армии нарастить потенциал. Среди них, в частности, существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и реформы, суть которых сводилась к ликвидации неэффективных подразделений. Также журналист упоминает периодические внеплановые учения.

По мнению автора публикации, Варшава, наоборот, не устраивает внезапных маневров, теряет союзников и не стремится содержать войска должным образом. «У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит», — подчеркивает автор.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против страны. По мнению политика, сейчас против Польши ведется гибридная война сразу в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве.