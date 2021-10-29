Врач перечислил действенные методы профилактики рака

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и онколог Максим Астраханцев перечислили несколько действенных методов профилактики рака. В эфире программы «О самом главном», выпуск которой опубликован на YouTube, они рекомендовали россиянам регулярно обследоваться.

Агапкин отметил, что если онкологическое заболевание выявили на ранней стадии, то вероятность полного выздоровления высока: более 90 процентов при раке молочной железы или прямой кишки, от 75 до 90 процентов при раке горла.

При этом Астраханцев подчеркнул, что самый часто встречающийся у женщин младше 40 лет вид злокачественной опухоли опухоли — рак молочной железы. Именно поэтому женщинам старше 25 лет необходимо ежегодно делать УЗИ. Кроме того, доктор порекомендовал пациенткам старше 40 лет регулярно проходить обследование шейки матки и молочных желез.

Агапкин в свою очередь отметил, что женщинам старше 50 лет нужно проходить онкоскрининг, а также гастроскопию в случае появления изжоги. При этом пациентам старше 60 лет посоветовали обращать внимание на уровень холестерина в крови и следить за состоянием сердца.

Астраханцев также отметил, что в России очень часто встречаются пациенты с раком в запущенной стадии. Он объяснил это тем, что люди боятся визитов к врачу и не хотят услышать страшный диагноз. «Рак — это не приговор, это заболевание лечится, как и ишемическая болезнь сердца, как и сахарный диабет, главное — найти это на начальной стадии», — добавил врач. Специалисты призвали регулярно обследоваться, чтобы избежать заболевания или выявить его на начальных этапах, что повышает шансы на выздоровление.