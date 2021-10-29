На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

На Солнце произошла сильнейшая солнечная вспышка класса Х, ее зафиксировали вечером в четверг, 28 октября. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает РИА Новости.

Вспышка началась в 18.17 мск и продолжалась 31 минуту. В общей сложности за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

В лаборатории индекс вспышечной активности был повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.

В апреле ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук нашли неизвестный тип коронального дождя на Солнце. Новая разновидность коронального дождя возникает вдоль открытых структур магнитного поля при перезамыкании магнитных линий. Более высокие открытые структуры магнитного поля соединяются с нижележащими замкнутыми петлями, образуя магнитный провал, в который устремляется плазма.