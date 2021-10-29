Макрон оценил влияние России на цены на газ

Президент Франции Макрон: нет свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил влияние России на газовые цены. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times (FT).

По его словам, нет никаких свидетельств того, что Москва манипулирует ценами на энергоресурсы. Глава государства отметил, что никого не обвиняет в сложившейся ситуации. «Речь идет о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями», — подчеркнул он.

В то же время Макрон не стал прямо отвечать на вопрос о том, не слишком ли сильно Европейский союз (ЕС) зависит от «Газпрома», и призвал развивать энергетику стран Евросоюза, чтобы иметь альтернативу газу.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в ЕС. Цена на газ снизилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. За день стоимость упала более чем на четыре процента.

