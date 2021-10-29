Мужчина вплотную подошел к 11 белым тиграм, начал их дразнить и попал на видео

Посетитель экскурсии вплотную приблизился к белым тиграм и присел перед ними на корточки

В Пекине 56-летний посетитель зоопарка вплотную подошел к белым тиграм, начал дразнить опасных хищников и попал на видео. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 23 октября в Пекинском национальном парке дикой природы. По его территории люди передвигаются на машинах и периодически выходят, чтобы посмотреть на животных. Обитатели парка не сидят в вольерах, а свободно перемещаются.

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На опубликованных кадрах видно, как китаец во время экскурсии приседает на корточки в опасной близости от 11 тигров. В ответ животные предупреждающе рычат, но мужчина не обращает на это внимания. В это же время сотрудники зоопарка просят его вернуться обратно в машину и бросают тиграм еду, пытаясь отвлечь их от назойливого посетителя. Однако мужчина продолжает игнорировать просьбы и продолжает приближаться к хищникам.

Туристы, которые находились в одной группе с китайцем, в ужасе фотографировали и снимали происходящее.

Представители парка дикой природы сообщили о случившемся в полицию, и вскоре мужчину задержали. Полиция начала расследование и проверку соблюдения правил безопасности на территории зоопарка.

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