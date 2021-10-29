В Киеве уже много лет следуют внешним указаниям. Об этом заявила бывший украинский премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщается на сайте политсилы.

Она обвинила украинское руководство в непрофессионализме и неспособности отстоять национальные интересы. По ее мнению, именно эти факторы привели к упадку всех отраслей экономики республики.

В качестве примера решения, которое властям страны навязали извне, Тимошенко привела недавно принятый законопроект, который повлиял на подотчетность Национального банка Украины (НБУ).

«Вопреки конституции, НБУ больше не будет отвечать за стабильность денежной единицы на Украине. Он теперь не отчитывается ни перед одной ветвью власти — ни перед президентом, ни парламентом, не консультируется с правительством. Этот закон превращает нацбанк в закрытую структуру», — пояснила лидер «Батькивщины».

Ранее Тимошенко рассказала о величайшем обмане украинцев. По ее словам, им стал российский газ, который украинские власти демонстративно отказались покупать у Москвы, но стали оплачивать его поставки из Евросоюза. «Никакого европейского газа не было, они сделали фиктивную трубу, но газ шел русский», — подчеркнула политик.