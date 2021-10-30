Блогер Давидыч раскрыл подробности своего задержания

Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, рассказал о подробностях своего задержания. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам блогера, на подъезде к Санкт-Петербургу он попытался обогнать старый китайский джип, за рулем которого находилась девушка. Во время обгона джип начал перестраиваться в его сторону, ситуация повторилась, когда блогер попытался поравняться с автомобилем, чтобы разъяснить действия.

«Как оказалось, машина полностью неисправна, она не едет больше 100-110 километров в час, за рулем девушка, которая устала. Оказывается, она меня не бодала, а машину начало носить, и она ее ловила», — объяснил он.

Блогер и автомобилистка остановились на заправке, Давидыч признался, что в не очень корректной форме начал выяснять, что произошло. «Мы на повышенных тонах пообщались. Моя девушка, которая испугалась, тоже общалась на повышенных тонах. Спутник девушки на джипе меня узнал, пообещал все объяснить ей, сказал езжай. Мою девушку посадили в машину охраны, в этот момент она все еще продолжала ругаться», — рассказал он. После этого Давидыч уехал за шаурмой, а за ним приехали пять патрульных машин.

В отделение полиции доставили всех участников конфликта — в полицию позвонил сотрудник автозаправки и сообщил о возможном похищении человека. Давидыча оштрафовали на 500 рублей за то, что «кричал и ругался матом», водителю джипа выписали штраф на неисправную машину.