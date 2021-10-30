Блогера Давидыча задержали

В Санкт-Петербурге полиция задержала известного автоблогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч. Об этом сообщает Baza.

Поводом для задержания стал дорожный конфликт. На Давидыча пожаловалась девушка, которой он угрожал после того, как она не пропустила его на дороге. Также, по ее словам, Китуашвили преследовал ее на своей золотой BMW.

Сейчас обе стороны конфликта находятся в отделе полиции и пытаются установить обстоятельства инцидента.

В феврале 2016 года Китуашвили задержали по обвинению в страховых мошенничествах. Он считал, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес сотрудников МВД и ГИБДД, а также его активную гражданскую позицию. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Из пяти вмененных следствием преступлений по одному он был оправдан, а по двум другим истек срок давности. В декабре 2018 года его освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный суд России в октябре 2018 года.