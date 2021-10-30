В России опровергли безопасность ветряков и солнечных батарей

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев опроверг информацию о том, что возобновляемые источники энергии являются полностью безопасными для окружающей среды. В качестве примера он привел ветряные станции и солнечные панели. Своим мнением Патрушев поделился в интервью «Комсомольской правде».

Секретарь Совбеза со ссылкой на экспертов отметил, что на территориях, где эксплуатируют солнечные станции, средняя температура снижается примерно на пять градусов, что негативно влияет на флору и фауну. При преобразовании энергии солнца батареей могут выделяться вредные для человека вещества.

«При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация», — пояснил секретарь.

Что касается ветряков, то среди негативных факторов их работы Патрушев назвал необходимость размещениях на больших площадях. От столкновения с лопастями также могут погибнуть птицы, а колебания конструкции способны передаваться через почву и могут отрицательно сказаться на животных. Затрат требует и замена лопастей на станциях.

Ранее в Минэнерго оценили перспективу перехода России на использование возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели. Эксперты посчитали, что страна сможет достигнуть запланированных показателей в ряде случаев — при снижении стоимости оборудования и роста тарифов на сетевое электричество, а также увеличении кредитования от банков.