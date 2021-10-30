«Подружке» и «Л'Этуаль» пригрозили закрытием за работу в локдаун

Косметические магазины «Подружка» и «Л'Этуаль» оказались под угрозой закрытия из-за нарушения режима нерабочих дней в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

По данным информагентства, речь идет о точках в крупном торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Ранее Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видеозапись, на которой видно, как в «Л'Этуаль» пришли сотрудники эпиднадзора и выписали протокол на косметический магазин за несоблюдение режима нерабочих дней. За кассой тем временем стояли два продавца в масках. По предварительным данным, такой же протокол был составлен на «Подружку», которая тоже работала в штатном режиме.

За работу в локдаун магазинам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Также отмечается, что администрации магазинов не приняли необходимые меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.