Росфинмониторинг предупредил о финансировании терроризма через компьютерные игры

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предупредил о новой системе финансирования терроризма, в которой начали использоваться компьютерные игры в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам», — рассказал Чиханчин. Он подчеркнул, что это серьезная проблема.

Кроме того, внимание службы привлекают террористы-одиночки и радикальные молодежные движения, у которых появился «новый инструментарий» для финансирования. Директор Росфинмониторинга добавил, что служба совместно с ФСБ пытается построить модель финансового поведения террориста.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал государство ограничить доступ несовершеннолетних к компьютерным играм и зарубежным сериалам. Кроме того, следует «брать под контроль творчество скудно одетых певичек и всяких блогеров», уверен он.