Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады

Глава Федерации компьютерного спорта заявил о работе над включением киберспорта в ОИ

Глава Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит рассчитывает, что киберспорт со временем будет включен в программу Олимпийских игр. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

Функционер посчитал, что киберспорт неизбежно станет частью Олимпиады. Смит подчеркнул, что федерация хочет ускорить процесс и уже ведет работу в данном направлении. По его мнению, включение киберспорта в программу Игр — вопрос времени.

«У киберспорта слишком большая аудитория. Кроме того, Олимпиада позиционирует спорт вне политики. Киберспорт отлично для этого подходит. Практически в каждой команде играют атлеты разных национальностей», — отметил Смит.

При этом олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает вредным развитие киберспорта в России. По мнению парламентария, растущая популярность новой дисциплины лишит Россию будущих олимпийских чемпионов.

17 октября Team Spirit стала первой российской командой, победившей в турнире The International — чемпионате мира по Dota 2. Коллектив, состоящий из трех россиян и двух украинцев, получил призовые в размере 18,2 миллиона долларов.