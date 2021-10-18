Дмитрий Певцов назвал причину нападений на школы в России

Нападения на российские школы происходят из-за бескультурья молодого поколения, считает актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Такую причину он назвал в беседе с журналистами, пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

Артист подчеркнул, что государство в рамках текущих событий должно ограничить доступ несовершеннолетних к компьютерным играм и зарубежным сериалам. Кроме того, следует «брать под контроль творчество скудно одетых певичек и всяких блогеров», уверен он.

Утром в понедельник, 18 октября, ученик школы в поселке Сарс Пермского края открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла. Ребенок признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. 12-летний школьник произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы.

10 октября Певцов призвал сажать рэперов в тюрьму на несколько лет ради того, чтобы избавиться от сатанизма, якобы прослеживающегося в их музыке. По его мнению, после того как артисты отсидят тюремные сроки, они смогут работать на благо страны.