Дмитрий Певцов объяснил нежелание мужчин заводить детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, Народный артист России Дмитрий Певцов объяснил, почему россияне не хотят заводить детей. Эту тенденцию в страну привнесла западная культура, подчеркнул Певцов в интервью для URA.RU.

Депутат заявил, что нежелание как мужчин, так и женщин иметь детей идет из идеологии потребления, в которой россияне «живут уже 30 лет». Она пришла в Россию из англо-саксонского мира и «не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру».

«Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены», — подчеркнул Певцов.

Певцов напомнил, что сейчас в России коэффициент рождаемости упал в 2,5 раза по сравнению с показателем 1961 года. При этом нельзя сказать, что граждане стали жить хуже. Это связано не с положением дел в экономике, а с другим отношением к стране и окружающему миру. По мнению Певцова, «везде должно действовать именно наше народное, а не чужое».

Ранее россияне объяснили нежелание заводить детей. Наиболее сильно на это решение граждан влияет нехватка денег — так ответили 23 процента женщин и 27 процентов мужчин, участвовавших в опросе. Далее следует дефицит жилплощади (16 процентов женщин и 15 процентов мужчин) и отсутствие «второй половинки» (10 процентов женщин и 14 процентов мужчин)».