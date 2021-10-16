В Госдуме оценили шансы Бритни Спирс на получение российского гражданства

Певцов: Бритни Спирс не надо получать гражданство РФ, так как «пустых» певиц и так хватает

В России хватает «пустых» исполнительниц, поэтому получение российского гражданства для Бритни Спирс нежелательно. Так оценил шансы певицы первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не в курсе ее творчества, я не являюсь ее поклонником и не знаю наизусть ни одной ее песни, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, пустых, скудно одетых исполнительниц у нас хватает в нашей стране. Зачем еще одну?» — задался вопросом Певцов.

По его мнению, популярность артиста не является гарантом качества его творчества.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца певицы, от опеки над ней. Судья постановил назначить артистке временного попечителя. Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.

Позднее сообщалось, что Бритни Спирс решила отпраздновать Рождество в октябре, а также заявила, что хотела бы уехать из США. «Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как в течение последних 13 лет!» — написала звезда в социальной сети.