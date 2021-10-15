Бритни Спирс показала голую грудь и раскритиковала пластические операции

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала пластические операции и врачей, которые их предлагают. Об этом она заявила в посте в Instagram под снимком, на котором показала голую грудь.

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В посте Спирс предположительно описала произошедший с ней случай, когда ей предложили провести операцию на теле. Артистка призналась, что это крайне возмутило ее.

«Что за дела со всеми этими консультациями по улучшению тела? Это только я или кого-нибудь еще оскорбляет подобный опыт? Может, я излишне чувствительна, но, в любом случае, я скорее сброшусь с обрыва, чем буду выслушивать доктора, который рассказывает мне, что не так с моей внешностью. Я усвоила урок. Можете поцеловать меня в задницу», — высказалась Спирс под обнаженным фото.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца певицы, от опеки над ней. Судья постановил назначить артистке временного попечителя. Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.