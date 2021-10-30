Байден заявил о важности «адекватных» поставок топлива на мировой рынок

Президент США Джо Байден заявил коллегам из стран G20 о необходимости иметь «адекватное» предложение топлива на мировом рынке в условиях глобального перехода к экологически чистым источникам энергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«[Президент] подчеркнул, что нам необходимы адекватные поставки в этот момент, когда мы совершаем растянутый во времени переход к безуглеродной экономике», — цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.

Ранее Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие два-три года. «Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин», — сказал политик. При этом снижения цен на газ до начала следующего года ожидать не стоит, отметил американский лидер. «Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — заявил он.